5–1-seger mot Tunisien, 5–1-förlust mot Nederländerna.

I VM Direkt-studion slår FotbollDirekts Fredrik de Ron fast att det hela rör sig om en paradox.

– Sverige gör en helt okej match mot Nederländerna, säger han.

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Upp som en sol, ned som en pannkaka. Så kanske man kan beskriva Sveriges start på VM 2026. Efter 5–1-segern mot Tunisien i förra veckan var det guld och gröna skogar, men efter storförlusten med samma siffror mot Nederländerna i helgen har det varit annat ljud i skällan.

Samtidigt tycker FotbollDirekts VM Direkt-studio med Mattias Eckerman och Fredrik de Ron att det blågula anfallsspelet har tagit steg i rätt riktningar sedan premiärmatchen mot Tunisien.

– Jag tycker att de ser bättre ut. Det var ofta som Gyökeres spelade på en touch, något man knappt trodde att han kunde göra. Jag tycker att han gjorde det väldigt bra som uppspelspunkt för att snabbt kunna spela vidare och Isak trillade ned i rollen som Nygren ska ha och serverade smörpassningar till höger och vänster. Det vill jag ta med mig, samspelet har blivit bättre mellan de två, säger Mattias Eckerman.

Viktor Gyökeres mot Nederländerna. Foto: Alamy

”Trodde inte att han hade det i verktygslådan”

I slutet av den andra halvleken mot Nederländerna serverade Viktor Gyökeres ett superinlägg till Yasin Ayari. För det får den svenska Arsenal-anfallaren stora hyllningar från Fredrik de Ron.

– Inlägget som Viktor Gyökeres står för till Ayari… det trodde jag inte att han hade i sin verktygslåda. Jag håller med om samspelet funkar väldigt mycket bättre. Det paradoxala i allt det här är att jag inte tycker att Tunisien-matchen var en superinsats rent offensivt men att Sverige, rent offensivt, gör en rätt okej match mot Nederländerna, säger han och tillägger:

– Någonstans är det individuella och kollektiva misstag i försvaret som i alla fall får siffrorna att bli så här stora. Det är möjligt att det skulle ha blivit en förlust ändå, men det är ju inte ett resultat som speglar matchbilden. Sverige kan lätt göra ett mål till, kanske två, kanske tre.

Mattias Eckerman och Fredrik de Ron. Foto: FotbollDirekt

Sverige står på tre poäng på två matcher. På natten till fredag (svensk tid) ställs ”Blågult” mot Japan i den sista omgången detta gruppspel.