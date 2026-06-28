Petad från VM – uppges vara nära Milan

Antonio Silva har representerat Benfica sedan barnsben.

Nu är mittbacken nära en flytt till Milan.

Detta enligt transferjournalisten Nicolo Schira.

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Antonio Silva fick ingen plats i Portugals VM-trupp, trots att han varit med i majoriteten av trupperna under kvalet.

Nu kan mittbacken få plåster på såren i form av en flytt till Serie A. Enligt den italienska transferjournalisten Nicolo Schira är har Milan ett kontrakt redo för Silva. Klubben väntas presentera ett bud till spelarens nuvarande klubb Benfica snart.

Kontraktet på bordet uppges gälla till och med 2031. Även klubbar i England och Saudiarabien har visat intresse för 22-åringen.

Antonio Silva är fostrad i Benfica och har spelat över 100 A-lagsmatcher för Lissabonklubben. Han har därtill gjort 20 landskamper för Portugal.