Pickford historisk – gör sin 18:e VM-match

Jordan Pickford skriver historia för England.

Ingen annan engelsk spelare har gjort fler VM-matcher.

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Under lördagskvällen blir Englands målvakt Jordan Pickford historisk. Burväktaren kommer att spela sin 18:e VM-match – vilket är mer än någon annan engelsk spelare.

Pickford tar över rekordet från den förre målvakten Peter Shilton som gjort 17 VM-matcher.

32-åringen gjorde sin VM-debut 2018 och har spelat i samtliga världsmästerskap sedan dess.