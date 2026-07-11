Pickford historisk – gör sin 18:e VM-match
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Jordan Pickford skriver historia för England.
Ingen annan engelsk spelare har gjort fler VM-matcher.
VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |
Under lördagskvällen blir Englands målvakt Jordan Pickford historisk. Burväktaren kommer att spela sin 18:e VM-match – vilket är mer än någon annan engelsk spelare.
Pickford tar över rekordet från den förre målvakten Peter Shilton som gjort 17 VM-matcher.
32-åringen gjorde sin VM-debut 2018 och har spelat i samtliga världsmästerskap sedan dess.
Den här artikeln handlar om: