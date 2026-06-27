Pochettinos pik till medierna: ”Lite sorgligt”

USA är vidare i VM som gruppetta.

Då borde laget hyllas mer av pressen enligt Mauricio Pochettino.

– Att ni inte säger grattis över att vi vann gruppen, det tycker jag är lite sorgligt, säger förbundskaptenen enligt CBS.

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Värdnationen USA är vidare som gruppetta i VM. Det stod klart redan innan den avslutande gruppspelsmatchen mot Turkiet, som amerikanerna förlorade med 3–2.

– Vårt mål var att vinna gruppen och det gjorde vi. Nu är det nästa runda och det kommer bli som en final. Vi är redo, säger Mauricio Pochettino under presskonferensen efter matchen enligt CBS.

Argentinaren valde samtidigt att skicka en passning till de amerikanska medierna, som han menar inte ser positivt på lagets framgångar.

– Att ni inte säger ”grattis” över att vi vann gruppen, det tycker jag är lite sorgligt. Jag måste påminna er alla att vi vann gruppen, säger Pochettino.

Argentinaren har under sin tid som amerikanska förbundskapten fått kritik för sitt sätt att hantera jobbet. Bland annat ska spelarna som inte blev uttagna i VM-truppen fått beskedet via mejl, istället för ett telefonsamtal.

USA ställs mot Bosnien & Herzegovina i sextondelsfinalen. Matchen spelas i San Francisco den 1 juli.