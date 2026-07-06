Portugal – Spanien: Truppnyheter och förväntade startelvor

Det är dags för stormöte i VM 2026.

Portugal ställs mot Spanien i ett iberiskt derby i åttondelsfinalen.

Matchen startar klockan 21:00.

Nico Williams. Foto: Alamy

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Det är upplagt för en dramatisk åttondelsfinal där regional prestige och en kvartsfinalplats står på spel. Spanien kommer till matchen som regerande europamästare med ett närmast perfekt facit i turneringen, medan Portugal är pressat att omvandla sin stjärnglans till framgång. Små detaljer, som skadeläget, kan bli helt avgörande för utgången.

Portugal: Status i truppen och förväntad startelva

Portugal kan glädjas åt att de kommer till spel med en helt skadefri och tillgänglig trupp. Förbundskapten Roberto Martinez förväntas ställa upp med samma elva som besegrade Kroatien i en dramatisk avslutning i förra omgången. Det innebär att matchvinnaren Goncalo Ramos återigen får inleda på bänken, medan anfallet leds av den evigt unge Cristiano Ronaldo. Lagets styrka ligger i de offensiva ytterbackarna och den kreativa kraften på mittfältet.

Skador och avstängningar Portugal Spelare Lämna tillbaka Inga kända skador eller avstängningar.

Alla spelare är tillgängliga för uttagning.

Portugal förväntad startelva (4-2-3-1): Costa – Mendes, Veiga, Dias, Cancelo – Neves, Vitinha – Leao, Fernandes, Neto – Ronaldo.

Denna uppställning bygger på att ytterbackarna João Cancelo och Nuno Mendes fyller på i anfallen för att skapa numerära överlägen. Centralt kommer Vitinha att diktera tempot, medan snabbheten hos spelare som Rafael Leão utgör ett konstant hot på kontringar, vilket blir ett nyckelvapen mot Spaniens höga försvarslinje.

Spanien: Status i truppen och förväntad startelva

I det spanska lägret är det mesta positivt, men det finns ett litet orosmoln. Yttern Nico Williams dras med en ljumskskada och hans medverkan är osäker, vilket vore ett avbräck för lagets offensiv. Luis de la Fuente väntas dock hålla fast vid den framgångsrika elvan som körde över Österrike med 3-0. Alex Baena är den troliga ersättaren för Williams på vänsterkanten.

Skador och avstängningar Spanien Spelare Lämna tillbaka Samu Omorodion Aghehowa cruciate-ligament-injury Late October 2026 Pablo Barrios thigh-injury Mid July 2026 Fermin Lopez metatarsal-fracture Early August 2026 Nico Williams hamstring-injury About 1-2 weeks

Spanien förväntad startelva (4-2-3-1): Simon – Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro – Rodri, Pedri – Baena, Olmo, Yamal – Oyarzabal.

Spaniens startelva är byggd kring den exceptionella kontrollen som Rodri erbjuder på det defensiva mittfältet. Framför honom ska kreativiteten från Pedri och Dani Olmo öppna upp försvaret, medan den unge sensationen Lamine Yamal bidrar med explosivitet på sin kant. I anfallet fortsätter formstarke Mikel Oyarzabal, som redan visat sin målfarlighet i turneringen.

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