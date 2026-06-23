Portugal – Uzbekistan: Truppnyheter och förväntade startelvor

Portugal är pressat att vinna mot Uzbekistan i VM.

Då är mittbacksgeneralen Rúben Dias ett stort frågetecken.

Här är det senaste om trupperna inför måstematchen.

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Portugal: Status i truppen och förväntad startelva

Efter den bleka insatsen mot DR Kongo väntas Portugals förbundskapten Roberto Martínez göra förändringar i sin startelva för att få igång offensiven. Lagets hälsa är överlag god, men en nyckelspelares status är osäker.

Den stora frågan rör mittbacken Rúben Dias, som är ett frågetecken men förväntas vara redo för spel. För att öka kreativiteten kan Francisco Conceição få chansen från start på bekostnad av Bernardo Silva. Trots en svag insats senast ser Cristiano Ronaldo ut att behålla sin plats på topp.

Portugals förväntade startelva (4-2-3-1): Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Neves, Vitinha – Conceicao, Fernandes, Neto – Ronaldo.

Denna uppställning är designad för att maximera den offensiva slagkraften. Med kreatörer som Bruno Fernandes och snabba yttrar hoppas Portugal kunna dyrka upp Uzbekistans försvar. Allas ögon kommer att vara på Ronaldo och om han kan hitta tillbaka till målformen.

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Uzbekistan: Status i truppen och förväntad startelva

Uzbekistan står inför en tuff utmaning och kan tvingas klara sig utan en viktig försvarsspelare. Laget kommer att behöva en heroisk insats för att stå emot den portugisiska pressen.

Mittbacken Rustam Ashurmatov tvingades kliva av med en vadskada mot Colombia och hans medverkan är högst osäker. Detta kan tvinga förbundskapten Fabio Cannavaro att möblera om i sin backlinje. I övrigt väntas laget ställa upp med en liknande elva som senast.

Uzbekistans förväntade startelva (3-4-3): Yusupov – Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev – Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev – Urunov, Shomurodov, Fayzullaev.

Med en trebackslinje och kompakta lagdelar kommer Uzbekistan fokusera på att försvara sig och utnyttja kontringslägen. Anfallaren Eldor Shomurodov och målskytten från senast, Abbosbek Fayzullaev, blir nyckelspelare i offensiven.

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