Portugal vann – Ronaldo blev historisk

Portugal och Uzbekistan möttes under tisdagen.

Portugal vann och Christiano Ronaldo blev historisk.

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Portugal studsade tillbaka efter missräkningen mot Kongo och såg till att få hem en viktig seger. Matchen mot Uzbekistan slutade 5-0.

Cristiano Ronaldo skrev VM-historia. I den sjätte minuten gav han Portugal ledningen och samtidigt blev han historisk. Han blev den första spelaren som gjort mål i sex mästerskap. Senare i halvlek slog han till igen.

Målen innebar även att han tar över tronen som Portugals främsta VM-målskytt genom tiderna.

Sedan kunde Nuno Mendes sätta dit 2–0 på en frispark som lurade många. I den andra halvleken kom 4-0 genom ett självmål från Manchester City-försvararen Abdukodir Khusanov samt 5-0 genom Rafael Leao.

I den avslutande omgången ställs Portugal mot Colombia.

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Startelvor:

Portugal: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Neves, Vitinha, Fernandes – Neto, Ronaldo, Félix.

Uzbekistan: Nematov – Khusanov, Abdullaev, Nasrullaev, Ashurmatov, Karimov – Ganiev, Shukurov, Xamrobekov, Fayzullayev – Shomurodov.