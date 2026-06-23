Portugal vann – Ronaldo blev historisk
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Portugal och Uzbekistan möttes under tisdagen.
Portugal vann och Christiano Ronaldo blev historisk.
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Portugal studsade tillbaka efter missräkningen mot Kongo och såg till att få hem en viktig seger. Matchen mot Uzbekistan slutade 5-0.
Cristiano Ronaldo skrev VM-historia. I den sjätte minuten gav han Portugal ledningen och samtidigt blev han historisk. Han blev den första spelaren som gjort mål i sex mästerskap. Senare i halvlek slog han till igen.
Målen innebar även att han tar över tronen som Portugals främsta VM-målskytt genom tiderna.
Sedan kunde Nuno Mendes sätta dit 2–0 på en frispark som lurade många. I den andra halvleken kom 4-0 genom ett självmål från Manchester City-försvararen Abdukodir Khusanov samt 5-0 genom Rafael Leao.
I den avslutande omgången ställs Portugal mot Colombia.
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Startelvor:
Portugal: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Neves, Vitinha, Fernandes – Neto, Ronaldo, Félix.
Uzbekistan: Nematov – Khusanov, Abdullaev, Nasrullaev, Ashurmatov, Karimov – Ganiev, Shukurov, Xamrobekov, Fayzullayev – Shomurodov.
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