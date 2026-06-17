Portugals bakslag: Dias missar VM-premiären
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Portugal har ännu inte spelat sin VM-premiär.
De startar sitt mästerskap på torsdag men då utan en kugge.
Ruben Dias kommer inte komma till spel.
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Portugal och Kongo-Kinshasa möts under torsdagen och det blir ländernas första VM-match för denna gången.
Men då kommer portugiserna med ett tungt besked.
Mittbacken Ruben Dias kommer inte till spel. Det kan förbundskapten Roberto Martinez bekräfta.
– Ruben är inte riktigt 100 procent. Det finns ingen anledning att riskera någonting. Han återhämtar sig och kommer att vara redo senare i turneringen, säger Portugals förbundskapten Roberto Martinez till portugisiska SportTV.
Ruben Dias har 76 A-landskamper för Portugal på sitt cv och spelade i båda Portugals genrep inför turneringen, mot Chile och Nigeria.
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