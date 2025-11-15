Potter förklarar oväntade valet: ”Kan också göra det”

Mattias Svanberg inleder som anfallare mot Schweiz.

Nu förklarar förbundskaptenen Graham Potter Sveriges elva.

– Det handlar om hur vi försöker utmana Schweiz backlinje, säger engelsmannen.

Foto: Bildbyrån

Sveriges nye förbundskapten Graham Potter har tagit ut sin första elva inför VM-kvalmatchen mot Schweiz. En detalj som stack ut var att mittfältaren Mattias Svanberg bildar anfallspar med Benjamin Nygren.

Nu förklarar Potter sin startelva.

– Det handlar om hur vi försöker utmana Schweiz backlinje via olika ytor. Vi har Anthony (Elanga) och Alexander (Bernhardsson) på kanterna som hotar backlinjen i djupet. Benjamin och Mattias kan också göra det, men de kan också kombinera och hjälpa mittfältet. Jag tycker att den fyran har fina egenskaper för att attackera på ett bra sätt, säger han på förbundets hemsida.

Förre förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson spelade en trebackslinje medan Potters elva ställer upp i en 4-4-2-formation.

– Vi har talat i veckan om betydelsen av att ha en stabilitet i hur vi försvarar. Klart att motståndarna styr en stor del av hur vi behöver försvara, det handlar inte så mycket om hög eller låg press utan mer om att ha en tydlighet i vår defensiva organisation för att klara av att vinna bollen och hota anfallsmässigt.

Potter ger även en uppdatering på statusen kring Alexander Isak.

– Han är inte redo att spela två 90 minuters matcher så det handlar om hur vi kan belasta honom. Jag har bestämt mig för att låta honom börja på bänken ikväll och sen får vi se på tisdag.

Sveriges elva: Viktor Johansson – Emil Holm, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke, Daniel Svensson – Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Anthony Elanga – Mattias Svanberg, Benjamin Nygren