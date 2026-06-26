Potter om målvaktsvalet: ”Då kommer ni jaga mig”

Graham Potter valde att byta målvakt inför mötet med Japan.

En drag som skulle visa sig bli lyckat.

– Jag har gjort det här väldigt länge och man måste göra det man tror är rätt, säger förbundskaptenen till SVT efter matchen.

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Många svenska fans satte nattmackan i halsen när den svenska startelva mot Japan släpptes. Victor Lindelöf klev upp som mittfältare och Jacob Widell Zetterström gick in i målet istället för den tidigare givna Kristoffer Nordfeldt.

De taktiska justeringarna fick önskad effekt och Sverige är klara för sextondelsfinal efter 1–1 i Dallas.

– Man kan komma på vilken idé som helst men om spelarna inte känner att de kan genomföra det så spelar det ingen roll. Därför är jag väldigt nöjd idag. Spelarna var fantastiska, säger Graham Potter till SVT efter matchen.

Engelsmannen menar att det var nödvändiga förändringar för att täppa till försvaret, blågults kanske främsta akilleshäl under VM.

– Gör jag en förändring och vi förlorar så kommer ni jaga mig. Så är livet. Men samtidigt så har jag gjort det här väldigt länge och man måste göra det man tror är rätt. Det kan jag svära livet på, menar han.

En annan som fick chansen från start var Anthony Elanga. Yttern stod för en imponerande insats och stod för ett vackert kvitteringsmål i den andra halvleken. Efter matchen hyllas han av förbundskapten.

– Sättet som han har varit på under lägret är exemplariskt. Han gör ett fantastiskt mål mot Nederländerna och han förtjänade att spela ikväll. Med han fart bli motståndarna osäkra och vi ville vara lite mer direkta idag. Han har varit toppen.