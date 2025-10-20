Potter vet inget om Olsens framtid: ”Jag behöver förstå det bättre”

Robin Olsen valde att inte spela i landslaget så länge Jon Dahl Tomasson var förbundskapten.

Ny har Graham Potter tagit över men han vet ännu inte om Olsen vill komma tillbaka.

– Det är en av sakerna som jag har uppskriven på min att göra-lista. Att förstå vad som har hänt i många olika situationer, säger Potter till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Robin Olsen valde att lägga landslagskorna på hyllan så länge Jon Dahl Tomasson var förbundskapten. Danskens tid blev kort och nu när en ny förbundskapten har börjar jobba så kanske Olsen kan komma tillbaka.

Men Potter vill inte prata just om situationens mellan Olsen och landslaget och vill först sätta sig in i vad som har hänt i landslaget.

– Jag ska inte prata om situationer kring individer nu. Det är en av sakerna som jag har uppskriven på min att göra-lista. Att förstå vad som har hänt i många olika situationer. Det är en del av livet och fotbollen (att det händer saker), säger Potter och fortsätter:

– Jag behöver förstå det bättre. Sen kan vi gå framåt och lägga upp en klar plan för hur vi ska hantera allt.