Ravellis Blågult-dom: ”Försiktig optimism”

Sverige är en match från att ta sig till VM i sommar.

Bronshjälten från 1994 Tomas Ravelli har fått hopp efter den senaste segern.

– Effekten är nästan omedelbart synlig, säger den tidigare Blågult-keepern till Goal.pl.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagskvällen spelar det svenska landslaget sin viktigaste match på flera år. Polen gästar Strawberry Arena i Stockholm i playoff-finalen till VM. Vinnaren är klar för mästerskapet i USA, Mexiko och Kanada i sommar.

En annan VM-saga som ligger Sverige nära är 1994 i just USA. En av flera hjältar som var med och tog bronset är Thomas Ravelli.

Innan Sverige lyckades ta sig till en playoff-final kom de från ett tufft kval. Ravelli ser tillbaka på landslagets senaste år med vemod.

– Under det senaste året har många människor blivit besvikna på det här laget. Vi förlorade mot svaga lag, mot lag från små länder. Vi lyckades till och med förlora mot Luxemburg. Ibland var det smärtsamt att titta på. Även jag blev vid en punkt desillusionerad och tittade mer på tennis och golf än på mitt landslag. Men det fanns verkligen skäl till det. Vi hade ett fruktansvärt år bakom oss. Så den besvikelsen kom inte från ingenstans, säger Ravelli till polska Goal.pl.

Sveriges nyckel i ödesmatchen

När Sverige förra veckan besegrade Ukraina med 3–1 förändrades 66-åringens syn på Blågult.

– I sådana grad att jag, från att ha varit skeptisk, nu ser på mötet med Polen med försiktig optimism. Nyckeln är, och kommer att vara vårt försvar. Sverige har alltid haft sitt starka försvar. Och de som glömde det, som den förra förbundskaptenen, misslyckades.

Förutom försvaret ser Ravelli fram emot anfallsduellen mellan Viktor Gyökeres och Robert Lewandowski.

– Det var ren njutning att se hans avslut i matchen mot ukrainarna. Fantastisk anfallare, fantastisk, säger han om Gyökeres och tillägger:

– Jag tror att båda kan ge sina lag liknande stöd. Kanske är Lewandowski lite bättre, eftersom han är mycket mer erfaren än Viktor.

Matchen mellan Sverige och Polen startar 20.45.