Real Madrid slog VM-rekord – efter målsuccén

Real Madrid slog VM-rekord efter kvartsfinalerna.

Aldrig någonsin har spelare från samma klubb gjort så många mål under samma mästerskap.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Inga Real Madrid-spelare i det spanska landslaget inför VM. Trots det har ”Los Blancos” slagit nytt rekord.

Efter Jude Bellinghams dubbla fullträffar, i kvartsfinalen mellan England och Norge, har det gjorts totalt 19 mål av Real Madrid-spelare i turneringen.

Det är nytt rekord för antal mål gjorda av spelare från samma klubb. De tidigare rekorden innehades av bulgariska Honved (1954), Bayern München (2014) och PSG (2022).

De Real Madrid-spelare som nätat i VM är Kylian Mbappé med åtta mål, Jude Bellingham med sex, Vinicius Junior med fyra och Arda Güler med ett.

Mbappé och Bellingham har minst en matcher kvar att spela för att dryga ut rekordet.