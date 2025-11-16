Real Madrid-stjärnan skadad – lämnar Spaniens samling

Dean Huijsen, 20, är skadad.

Real Madrid-försvararen lämnar Spaniens landslagssamling.

Foto: Bildbyrån

Spanien ställs mot Turkiet på tisdag i VM-kvalet. Spanjorerna kan nöja sig med ett kryss för att säkra förstaplatsen i gruppen men inför matchen meddelar det spanska fotbollförbundet ett avbräck.

Real Madrid-backen Dean Huijsen lämnar samlingen med en skadekänning.

”Dean Huijsen har tagits ur truppen till Spaniens sista VM-kvalmatch 2026 mot Turkiet på grund av muskelbesvär som redan hindrat honom från att spela mot Georgien, och som hans klubb har hållits informerad om hela tiden. Som vanligt, och med spelarens hälsa och välbefinnande i åtanke, har det spanska fotbollsförbundet fattat beslutet att släppa spelaren.”, skriver förbundet.

Huijsen missade även Spaniens match mot Georgien.

20-åringen har gjort tio framträdanden den här säsongen i La Liga.