Real Madrid-stjärnan skadad – missar VM-kvalmatcher

Thibaut Courtois har åkt på en skada.

Real Madrid-stjärnan har därför lämnat den belgiska landslagssamlingen.

Foto: Bildbyrån

Belgien ställs mot Kazakstan mot Liechtenstein i VM-kvalet den här landslagssamlingen.

Inför de matcherna står det nu klart att man får klara sig utan Real Madrid-stjärnan Thibaut Courtois.

Målvakten har åkt på en underkroppskada och har därför valt att lämna återbud till landslaget.

Däremot så ska det inte handla om något allvarligt kring burväktaren, han väntas nämligen vara tillgänglig till Real Madrids möte med Elche den 23 november.