Det blev 56 landskamper för Irak.

Nu avslutar Rebin Sulaka, 34, landslagskarriären.

”Det är dags att hänga upp landslagströjan”, skriver han på Instagram.

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Rebin Sulaka blev syndabock i Iraks sista match mot Senegal. Svenskirakiern tog ett rött kort och matchen slutade med en 5–0-förlust. Men det hade gått tufft för landslaget i tidigare matcher och det blev en fjärdeplats i gruppen efter tre förluster.

Nu väljer Rebin Sulaka att sluta i Iraks landslag.

”Efter 11 oförglömliga år är det dags att avsluta ett av de största kapitlen i mitt liv. Tillsammans har vi delat svett, blod och tårar. Vi har firat otroliga ögonblick, tagit oss igenom svåra stunder och kämpat sida vid sida för vårt land. I dag har jag fattat beslutet att avsluta min landslagskarriär. Det är dags att hänga upp landslagströjan och bli en av er – att stolt stötta detta fantastiska lag från läktaren”, skriver han på Instagram.

Sulaka har gjort totalt 56 landskamper för Irak.

”Att representera Irak har varit min karriärs största ära. Till mina lagkamrater, tränare, ledarstab och framför allt de fantastiska irakiska fansen – tack för ert oändliga stöd och er tro på mig. Jag gav allt jag hade varje gång jag bar den här tröjan, och jag lämnar med inget annat än stolthet, tacksamhet och kärlek”

Rebin Sulaka spelar för thailändska Port FC. Han har ett förflutet i Brommapojkarna, Dalkurd och Ljungskile.