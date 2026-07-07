Roberto Martínez lämnar som förbundskapten

Portugal är ute ur VM.

Nu har även förbundskapten Roberto Martínez tackat för sig.

– Jag kom till Portugal för att vinna VM, och jag tycker att om man inte vinner så är det inte meningsfullt att fortsätta, säger Martinez enligt Records.

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Under måndagskvällen var det gigantmöte när Spanien mötte Portugal i åttondelsfinal.

Det var en jämn match med chanser åt båda hållen men på övertid kunde spanjoren Merino så in bollen i mål och skicka Spanien vidare i VM.

Nu bekräftar Roberto Martínez att det blev hans sista match som portugisisk förbundskapten. Det bekräftar han efter uttåget.

– Det stämmer att detta var min sista match med det portugisiska landslaget. Jag kom till Portugal för att vinna VM, och jag tycker att om man inte vinner så är det inte meningsfullt att fortsätta, säger Martinez på presskonferensen enligt den portugisiska tidningen Record.

Han fortsätter:

– Styrelsen och presidenten har nu möjlighet att välja den nya förbundskaptenen. Presidenten har alltid stöttat mitt arbete, men mitt kontrakt går ut i dag. Det finns inte så mycket mer att säga.

Vem som tar över är inte helt klart, men enligt A Bola så kommer 71-årige Jorge Jesus ta över.