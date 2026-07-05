Ronaldo bekräftar: ”Detta är mitt sista VM”

Portugal möter Spanien i morgon.

Då kan Cristiano Ronaldo spela sin sista VM-match.

Detta efter att han bekräftat att detta är hans sista VM.

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I morgon, vid 21:00, ställs Portugal mot Spanien i åttondelsfinal. Det kan bli giganten, Cristiano Ronaldos, sista VM-match.

Under kvällens presskonferens bekräftade han själv att detta blir hans sista VM.

– Detta är mitt sista VM, säger Cristiano Ronaldo enligt portugisiska Record.

Han fortsätter:

– Oavsett vad som händer i morgon kommer jag att lämna med gott samvete. Inte till 100 procent, utan till 1 000 procent. Jag gav allt till fotbollen, säger han.

Ronaldo står noterad för 232 matcher för det portugisiska landslaget.