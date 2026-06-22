Salah bakom Egyptens första VM-seger någonsin

Egypten hade aldrig vunnit en match i VM.

Något som Mohamed Salah och co. ändrade på när de ställdes mot Nya Zeeland.

Matchen slutade 3–1.

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Egypten inledde mästerskapet med att kryssa mot Belgien. Det afrikanska landet deltar i turneringen för fjärde gången – men hade aldrig vunnit en match i VM.

Det såg inte ljusare ut för egyptierna när Nya Zeeland tog ledningen efter kvarten spelad. Egypten låg under i paus.

I den andra akten lyckades Mostafa Zico kvittera och sedan satte Mohamed Salah ledningsmålet och spelade fram till 3-1-målet.

Egypten hade därmed säkrat sin första seger i VM någonsin. Härnäst väntar Iran för Egypten medan Nya Zeeland möter Belgien.