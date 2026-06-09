Scalonis besked: ”Messi kommer att spela”

Lionel Messis form har varit uppe för diskussion inför VM.

Nu kommer Argentinas förbundskapten Lionel Scaloni med ett tydligt besked.

– Messi kommer att spela, sade han under en presskonferensen enligt ESPN.

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Under natten till onsdag spelar Argentina sin sista träningsmatch inför det stundande VM-slutspelet, mot Island. Då menar förbundskapten Lionel Scaloni att Lionel Messi, 38, kommer att spela trots att han har dragits med skadebesvär under den senaste tiden.

När det Sydamerikanska landslaget ställdes mot Honduras förra veckan fanns den mångfaldiga Ballon D’or inte med på planen, även om han satt på bänken.

Nu blir det alltså andra bullar.

– Jag vet bara inte hur många minuter. Jag måste fortfarande prata med honom under dagens träning och så får vi se hur många minuter han kan spela för att undvika någon typ av risk, sade Scaloni under måndagens presskonferens.

I den isländska truppen finns Malmö FF:s isländska duo Daniel Gudjohnsen och Arnor Sigurdsson med. Matchen mellan Island och Argentina sparkas igång klockan 03.00 svensk tid.

I sin VM-grupp har Argentina lottas mot Algeriet, Österrike och Jordanien.