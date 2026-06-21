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Foto: Bildbyrån

Schlotterbeck skadad: ”Det ser verkligen inte bra ut”

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Nico Schlotterbeck utgick skadad när Tyskland vann mot Elfenbenskusten.
Nu kommer det första beskedet kring skadeläget.
– Han har något fel med sitt inre ligament, säger Förbundskaptenen Julian Nagelsmann till tyska ZDF.

Foto: Bildbyrån

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Tyskland besegrade Elfenbenskusten under natten till söndag. Då gick mittbacken Nico Schlotterbeck ut skadad och tog sig mot fotleden.

Efter matchen kom förbudskapten Julian Nagelsmann med ett första besked.

– Han har något fel med sitt inre ligament och han måste genomgå en magnetkameraundersökning i morgon (söndag). Det ser verkligen inte bra ut, tyvärr, säger han till tyska ZDF.

Enligt transfer-specialisten Fabrizio Romano kan därmed VM vara över för mittbacken. Under den tyska VM-uppladdningen åkte även supertalangen Lennart Karl på en skada och därmed tvingades han lämna återbud till världsmästerskapet.

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