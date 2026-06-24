Schweiz gruppsegrare efter segern mot Kanada

Schweiz och Kanada möttes under onsdagskvällen.

Då vann Schweiz och blev därmed gruppsegrare bakom värdnationen Kanada.

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Både värdnationen Kanada och Schweiz stod på fyra poäng inför avslutningen i grupp B. Lagen hade därmed i praktiken säkrat slutspel och slogs om förstaplatsen.

Kanadas förbundskapten Jesse Marsch valde att göra två förändringar i startelvan efter lagets övertygande 6–0-seger mot Qatar. Även Schweiz tränare Murat Yakin roterade i laget. Bland annat fick Dan Ndoye inleda på bänken, medan Johan Manzambi tog plats från start.

Matchen öppnade i högt tempo där båda lagen skapade ett par halvfarliga lägen under de första minuterna.

Efter drygt en kvart trodde Kanada sig ha fått ett gyllene läge när Cyle Larin kom fri med målvakten. Anfallaren befann sig dock tydligt offside, men spelet tilläts fortsätta innan situationen blåstes av.

Kort därefter utökade Schweiz sin ledning. Johan Manzambi blev målskytt och såg till att ställningen skrevs till 2–0.

Kanada gav sig dock inte och reducerade i den 76 minuten genom Promise David.

Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 2–1 till Schweiz. Därmed säkrar schweizarna förstaplatsen i grupp B, medan Kanada går vidare som grupptvåa.

Kanada spelar sin sextondelsfinal på söndag klockan 21.00 svensk tid. För Schweiz väntar nästa match först på torsdag klockan 05.00. Vilka motståndarna blir återstår att se.