Senegal vidare – körde över Irak
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Senegal är klara för sextondelsfinal.
Detta efter att ha besegrat Irak med 5–0.
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Under fredagen ställdes Senegal mot Irak i den sista gruppspelsmatchen. Senegal, som förlorat sina två tidigare möten behövde en vinst för att gå vidare till sextondelsfinal.
Något de tog vara på. I den fjärde minuten satte Habib Diarra 1–0 och efter att Rebin Sulaka tagit rött kort för Irak, rann siffrorna iväg.
Matchen slutade 5–0 till Senegal som är klart för sextondelsfinal.
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