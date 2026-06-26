Senegal vidare – körde över Irak

Senegal är klara för sextondelsfinal.

Detta efter att ha besegrat Irak med 5–0.

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Under fredagen ställdes Senegal mot Irak i den sista gruppspelsmatchen. Senegal, som förlorat sina två tidigare möten behövde en vinst för att gå vidare till sextondelsfinal.

Något de tog vara på. I den fjärde minuten satte Habib Diarra 1–0 och efter att Rebin Sulaka tagit rött kort för Irak, rann siffrorna iväg.

Matchen slutade 5–0 till Senegal som är klart för sextondelsfinal.