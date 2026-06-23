Avbytare lever och frodas under VM 2026.

Hittills har 26 mål gjorts från bänken – innan gruppspelet ens är färdigspelat.

Enligt nya siffror stormar årets upplaga mot historiska siffror.

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VM i fotboll 2026 i Nordamerika är redan historiskt som det största världsmästerskapet någonsin, med sina 48 deltagande lag, och som det första att spelas i tre olika länder (USA, Kanada och Mexiko). Men VM 2026 har redan hunnit med att bli historiskt på andra håll.

Enligt nya siffror från statistiktjänsten Opta har årets upplaga av världsmästerskapet hunnit med att se hela 26 mål av inhoppare innan gruppspelet är färdigspelat. Faktum är att gruppspelets andra av tre omgångar inte ens är färdigspelad i skrivande stund (de sista matcherna spelas under tisdagskvällen och natten till onsdag).

Kan slå rekordet

Hittills i VM 2026 har inhoppare stått för 0,59 mål per match. Det är flest mål per match i VM-historien, följt av 2014 i Brasilien (0,5) och 2022 i Qatar (0,47).

Och om målskyttet från bänken fortsätter i samma takt är det bara en tidsfråga innan årets upplaga tar sig upp som ny etta på listan över flest mål från inhoppare någonsin. VM 2026 är bara sex mål från 2014-noteringen på 32 mål – och då återstår det hela 58 matcher kvar att spela.