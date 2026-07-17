Officiellt: Manzambi klar för Aston Villa

Det blev ingen flytt till Newcastle United.

Istället skriver Johan Manzambi på för rivalen Aston Villa.

Foto: Bildbyrån

Johan Manzambi var på vippen till att skriva på för Newcastle United efter ett starkt VM-slutspel med Schweiz. Då dök Aston Villa upp i elfte timmen och kapade värvningen.

Nu bekräftar också Birmingham-klubben att man skrivit kontrakt med schweizaren, som ansluter trån tyska Freiburg.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano landar övergångssumman på 60 miljoner euro (runt 662 miljoner svenska kronor).

Johan Manzambi gjorde tre mål och två assist under sommaren VM-slutspel. Schweiz tog sig hela vägen till kvartsfinal innan det tog stop mot Argentina.