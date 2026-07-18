Här är Billborns dystra facit: Bland de sämsta

Ett krisande IFK Göteborg vann hemma mot BP igår. Men Stefan Billborns facit i Blåvitt är ändå historiskt svagt.

Poängsnittet sedan 53-åringen anslöt är nämligen 1,33 poäng per match.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Det blev en viktig seger för Blåvitt hemma mot Brommapojkarna i Sam Larssons återkomst. Trots en man mer i 60 minuter dröjde det fram till den 79:e minuten innan Sebastian Clemmensen sköt in segermålet i säsongens första hemmaseger.



Efter en stark säsong förra året, som ledde till fjärde plats i tabellen, har IFK Göteborg inlett Allsvenskan 2026 svagt. Efter 13 matcher står laget nu endast på 13 poäng, och ligger i botten av tabellen. Det gör att huvudtränare Stefan Billborn har bland de sämsta poängsnitten som tränare i hela den blåvita historien.



Billborn har under sin tid som tränare ett poängsnitt på 1,33 per match. Det är bara snäppet bättre än sin föregångare Jens Askou, som har 1,32. Billborns snitt placerar honom på 28:e plats av totalt 35 stycken tränare från den blåvita historien.



Den 53-åriga tränaren hamnar bakom tränare som Roland Nilsson och Mikael Stahre, som båda två förknippas med IFK Göteborgs kräftgång de senaste åren. Bäst någonsin på den blåvita tränarbänken är Henning Svensson (1,95 poäng per match), som var tränare under tidigt 1900-tal. Under 2000-talet är Arne Erlandsen bäst, med 1,81 poäng per match.



På tisdag ska IFK Göteborg kvala in till Conference League och ställs mot FCI Levadia Talinn i den andra kvalrundan.



Källa: ifkdb.se

