Efter banderollen: Vita huset backar Argentina

”Malvinerna tillhör Argentina”. Så stod det på den kritiserade banderollen som flera Argentina-spelare firade segern mot England med.

Nu uppges Vita Huset stå bakom agerandet och hänvisar till yttrandefrihet.

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Argentina stod för en heroisk vändning i semifinalen mot England. Lautaro Martínez nickade in segermålet på tilläggstiden, och efter slutsignalen firade de argentinska fansen och spelarna att nationen nått ännu en VM-final.



Men som en del av firandet syntes en banderoll som senare väckt stor uppmärksamhet. Spelarna höll nämligen upp en banderoll med budskapet ”Malvinerna tillhör Argentina”.



Malvinerna är det spanska namnet på Falklandsöarna – ö-gruppen i Atlanten som tillhör Storbritannien. Landområdet har länge varit omtvistat, inte minst med tanke på att det var där länderna var i krig mot varandra 1982.

Vita huset står bakom – trots Fifa-direktiv

Trots att Fifa i regel förbjuder politiska budskap och banderoller av motsvarande tyngd rapporterar flera medier att Vita Huset stöttar de argentinska spelarna. Bland annat uppger Sky Sports att Andrew Giulani, VM-chef på Vita huset, tycker firandet var okej med hänvisning till yttrandefrihet.



Banderollen har tidigare fått stor uppmärksamhet, inte minst i Storbritannien. En talesperson till landets premiärminister, Keir Starmer, sade följande.



”VM är inte vårt men Falklandsöarna är det definitivt”.



Imorgon spelar Argentina VM-final mot Spanien, med start klockan 21:00 svensk tid.