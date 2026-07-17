Ny missräkning för Mjällby: ”Är nog turen som vänder”

De regerande mästarna har det tufft just nu.

Efter 0–0 mot Västerås sjunker laget allt mer i tabellen.

– Vi ska absolut vinna den här matchen, säger Elliot Stroud till TV4.

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Mjällby har endast samlat på sig två poäng efter sommaruppehållet. Mot Västerås hemma på Strandvallen kom ytterligare ett baklag.

Matchen slutade mållöst och de regerande mästarna sjunker därmed till en tiondeplats i tabellen.

– Vi har kontroll större delar av matchen och vi ska göra något mål på de chanserna vi skapar. Sen tycker jag att vi slarvar i den andra halvleken. Vi ska absolut vinna den här matchen, säger Elliot Stroud till TV4.

Yttern pekar på små tillfälligheter som en anledning till Mjällbys dalande form.

– Ibland har man stolpe ut och ibland stolpe in. Förra året hade vi mycket stolpe in. Det är nog turen som vänder nu, menar han.

Stroud, som spelade samtliga matcher för Sverige i VM, har flitigt ryktats vara påväg till Hull City i Premier League. Klubbens ägare har till och med sagt att affären är nära att gå i loss.

Något sådant uttalande vill inte Stroud ge.

– Det vet jag inte. Mycket kan hända i fotboll så det kan gå snabbt.

På tisdag väntar Champions League-kval för Mjällby, när Lincoln Red Imps från Gibraltar gästar Strandvallen.