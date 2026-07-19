Spanien – Argentina: Truppnyheter och förväntade startelvor

En VM-final mellan Spanien och Argentina väntar på MetLife Stadium.

Matchen sparkas igång klockan 21:00 svensk tid den 19 juli.

Här är de senaste truppnyheterna och förväntade startelvor inför avgörandet.

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Spanien anländer till finalen med en fullt frisk trupp och en defensiv som har imponerat stort. Efter att ha nollat Frankrikes stjärnspäckade anfall i semifinalen är självförtroendet på topp. Laget har visat en otrolig stabilitet under Luis de la Fuente och ser ut att vara perfekt förberedda för att utmana om guldet. Förväntningarna är höga på att de ska kunna kontrollera matchen med sitt passningsspel.

Även Argentina kommer till spel utan några nya skador eller avstängningar. Laget har visat en enorm moral genom att vända underlägen och avgöra sent i flera matcher. Med Lionel Messi i absolut toppform finns en tro på att de kan försvara sin titel. Insatsen är monumental då de siktar på att bli den första nationen sedan Brasilien 1962 att vinna två raka VM-guld.

Spanien: Status i truppen och förväntad startelva

Båda lagen kommer till finalen med fullständiga och skadefria trupper, vilket ger tränarna optimala förutsättningar.

Luis de la Fuente förväntas ställa upp med samma elva som besegrade Frankrike. Den enda verkliga frågan är om Nico Williams snabbhet kan fresta tränaren att göra en förändring på vänsterkanten istället för Álex Baena, som har varit stabil turneringen igenom.

Spaniens förväntade startelva (4-2-3-1): Unai Simón – Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz – Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena – Mikel Oyarzabal.

Denna uppställning bygger på ett starkt centralt mittfält med Rodri som ankare och Fabián Ruiz som en dynamisk playmaker. Mikel Oyarzabal som ’falsk nia’ har varit ett framgångsrecept för att störa motståndarnas mittförsvar, medan unga stjärnan Lamine Yamal utgör ett konstant hot från högerkanten.

Argentina: Status i truppen och förväntad startelva

I Argentinas läger är situationen liknande, med en fullt tillgänglig trupp inför den avgörande matchen.

Lionel Scaloni står inför ett angenämt dilemma i anfallet. Julián Álvarez har varit förstavalet, men Lautaro Martínez avgjorde semifinalen mot England och har ett starkt samarbete med Messi. Det är troligt att Scaloni håller fast vid den elva som startade senast, men Martinez är ett potent vapen från bänken.

Argentinas förväntade startelva (4-1-3-2): Emiliano Martínez – Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico – Leandro Paredes – Giovanni Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister – Lionel Messi, Julián Álvarez.

Denna formation ger Messi en fri roll där han kan operera mellan motståndarnas linjer. Mittfältet är byggt för att vara aggressivt och stänga ytor, medan Paredes agerar sköld framför backlinjen. Målet är att skapa en solid defensiv grund och låta den individuella skickligheten framåt avgöra.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.