Spaniens monstersvit bruten – mot Belgien

Spanien hade inte släppt in ett enda mål i VM.

Sviten bröts i kvartsfinalen mot Belgien.

Detta då Charles De Ketelaere nickat in 1–1.

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Spanien hade inför kvartsfinalen mot Belgien inte släppt in ett enda mål i VM. En bedrift som inget annat landslag lyckats med i turneringens historia.

Sviten skulle sedermera brytas mot Belgien.

Det var spanjorerna som tog ledningen i den första halvleken. Fabian Ruiz, som ersatte Barça-stjärnan Pedri, var påpasslig och rakade in en retur efter en halvtimme.

Belgien svarade efter dryga tio minuter.

Ett inlägg hittade Charles De Ketelaere som stångade in 1–1. Kvitteringen innebar att Spaniens svit var bruten – efter 650 minuter.

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