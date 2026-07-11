Spelade golf – med Donald Trump: ”Surrealistisk upplevelse”

Ett och ett halvt år innan VM tog Harry Kane en golfrunda i Florida.

Detta efter en inbjudan från Donald Trump.

– Jag hoppas kunna spela lika bra när jag är i hans ålder, säger Kane enligt The Athletic.

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Donald Trump har visat sig vara en stor beundrare av Harry Kane. Precis efter Englands seger mot Mexiko i åttondelsfinalen postade presidenten ett inlägg på sin egna plattform Truth Social, där han kort och gott förkunnade att ”Harry Kane är Englands bästa spelare”.

Dagen därpå utvecklade han sitt resonemang en aning i samband med en pressträff.

– Jag tycker att Kane är en fantastisk spelare. Jag har spelat golf med honom och jag gillar honom mycket. Han är en bra golfspelare. Han är väldigt bra, sa presidenten enligt The Athletic.

Under fredagen fick Kane själv ge sin syn på golfrundan med Donald Trump.

– Jag spelade helt okej. Vi spelade för drygt 18 månader sedan. Han bjöd in mig när jag var i Palm Beach. När presidenten bjuder in dig…det var en surrealistisk upplevelse bara att träffa honom, säger Kane enligt The Athletic.

Den engelska lagkaptenen blev också imponerad av den 80-åriga presidentens golfsving.

– Hans golfspelande är ganska bra om jag ska vara ärlig. Jag hoppas att jag kommer kunna spela lika bra när jag är i hans ålder.

Donald Trump höll en relativt låg profil under VM, fram tills att det avslöjades att presidenten ringt Gianni Infantino i syfte att få amerikanen Folarin Baloguns avstängning mot Belgien hävd.

Trots att Balogun fick spela förlorade USA med 4–1 och blev eliminerade från turneringen.