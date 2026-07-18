Spelar VM med brutet finger: ”Extremt smärtsamt”

Emiliano Martínez har tagit Argentina till ännu en VM-final. Men det har inte varit lätt.

Målvakten talar ut om tuffa skadan.

Emiliano Martínez. Foto: Bildbyrån

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Under uppvärmningen till Europa League-finalen mellan Aston Villa och Freiburg var olyckan framme. Emiliano Martínez bröt ett finger, en skada som påverkat honom även under VM-turneringen som drog igång en knapp månad senare.



Den argentinske målvakten berättar att han undvek operation för att kunna spela VM, trots att det vore bästa alternativet.



– Jag slapp operation, trots att alla specialister jag rådfrågade – både i USA och England – sa att jag behövde det, säger målvakten.



Trots skadan har 33-åringen stått mellan stolparna i alla VM-matcher för sitt landslag. Trots att han inte ens kunde träna under inledningen av turneringen.



– Jag kunde inte träna under gruppspelet, säger Martínez. Mitt finger gör dock fortfarande ord varenda dag. Men jag visste på förhand att det skulle bli extremt smärtsamt.



Imorgon spelar Argentina VM-final mot Spanien, och av allt att döma vaktar Emiliano Martínez målet. Med ett brutet finger.