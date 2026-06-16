Sticker ut hakan: ”Kan chocka alla i VM”

Philip Hellquist gjorde flera år i Österrike.

Nu tror tidigare Djurgården-spelaren att landet från Alperna kan gå långt i VM.

– Jag tror de kan chocka alla lag, en joker i VM som kan gå jävligt långt, säger Hellquist till FotbollDirekt.

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Efter 2014 års allsvenska lämnade Philip Hellquist Djurgården för spel i Österrike. Först i Wiener Neustädter, därefter i Wolfsberger.

Trots att han sedan sina år i österrikisk fotboll även huserat som utlandsproffs i Grekland och Sydkorea värmer tiden i Österrike extra varmt för 35-åringen som 2022 tackade för sig som elitspelare i BP.

Han har bra koll på Österrikes landslag inför VM – och han varnar för laget som en ”dark horse” borta i Nordamerika.

– De spelar med mycket fart, mycket press. Oavsett vilket lag de möter kommer de spela på samma sätt. De är vassa i kontringsspelet, bra på fasta situationer… jag tror de kan chocka alla lag och bli en joker i VM som kan gå jävligt långt, säger Hellquist till FD.

Klockan 06:00 under onsdagsmorgonen premiärspelar Österrike mot Jordanien. Övriga två lag i gruppen är Algeriet och Argentina.

– Det kommer bli kul att titta på Österrike. Vi får se om man sitter bänkad mot Jordanien klockan 06, men jag tror de kan få ett bra resultat även mot Argentina. I EM senast vann de mot Holland med 3-2 och föll knappt mot Frankrike med 1-0. Nu har de fått ytterligare två år på sig och ja, jag tror de kan chocka alla i detta VM.