Stjärnan lämnar återbud till landslaget – skadad

Vivianne Miedema lämnar återbud till Nederländernas landslag.

Världsstjärnan har åkt på en skada.

Kayleigh van Dooren ersätter.

Manchester Citys stora stjärna Vivianne Miedema var uttagen till Nederländernas landslag för att spela VM-kval mot Frankrike. Toppmötet spelas den 14 april men då kommer Nederländerna behöva klara sig utan anfallaren.

Miedema har lämnat återbud till landslaget på grund av skada. AC Milans Kayleigh van Dooren ersätter världsstjärnan.