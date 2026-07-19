Stjärnans hyllning: ”Bästa landslaget på länge”

England lämnar Nordamerika med en bronsmedalj.

Ett faktum som Declan Rice är mycket stolt över.

– Att sluta trea i den här turneringen är en bra prestation, säger mittfältaren enligt BBC.

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Bronsmatchen 2026 bjöd på hela tio mål. England drog det längsta strået och säkrade medaljen efter att ha besegrat Frankrike med hela 6–4. Engelsmännen fick därmed en smula upprättelse efter den tunga förlusten mot Argentina i semifinalen, då man tappade en ledning till förlust på bara några minuter i slutet. – Vi är trötta på att säga att vi är stolta över att ha tagit oss till semifinaler och kvartsfinaler, det vi vill är att vinna med England. Men att sluta trea i den här turneringen är ändå en bra prestation, säger Declan Rice englit BBC. Mittfältaren passar också på att hylla sitt lag, som enligt honom förtjänar mer än bronsmedaljen.

– Vi är så nära, verkligen. Det har pratats mycket om den här gruppen de senaste åren och hur vi har åkt ut ur turneringar, i semifinaler, kvartsfinaler och finaler, menar Rice. – Det här är Englands bästa landslag på väldigt länge. Det är ett faktum. Det kan ingen ta ifrån oss, tilläger han. ”Vi höll inte måttet”

Bukayo Saka, som gjorde hattrick mot Frankrike, är inne på samma linje.

– Vi höll inte måttet mot Argentina. Det gör väldigt ont. Jag är säker på att fansen där hemma känner likadant. Vi måste hålla huvudet högt och gå vidare, säger han enligt The Guardian.

Bronset var Englands första VM-medalj alla kategorier sedan guldet i hemmamästerskapet 1966. Det är ett faktum som Arsenal-yttern menar ska tas i beaktning tors besvikelsen i semifinalen.