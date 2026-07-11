ÅRSTA. Hammarby-spelarna är tillbaka efter semestern.

Då har Tesfaldet Tekie och Paulos Abraham passat på att titta en hel del på VM.

– England tror jag kommer att vinna, säger Tekie till FotbollDirekt.

Tesfaldet Tekie. Foto: Bildbyrån

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Allsvenskan är i gång igen och semestern är över för Hammarby-spelarna, som är tillbaka på träningsanläggningen Årsta sedan några veckor tillbaka. För mittfältsstjärnan Tesfaldet Tekie, 29, som har dragits med en ihängsen skada under vårsäsongen, har semestern tillbringats hemma i Göteborg tillsammans med nära och kära.

Men det har även lämnats lite tid över till att följa fotbolls-VM 2026 i Nordamerika.

– Matcherna som spelas innan klockan 12. Annars kommer man till träningen och är trött. Det har man inte råd med, säger Tekie.