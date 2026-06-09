Strouds tydliga besked under VM: ”Vill inte ha överflödig information””

Elliot Stroud har länge kopplats ihop med en utlandsflytt.

Men under VM vill Mjällbystjärnan stänga ute alla transferdiskussioner – om det inte är något riktigt konkret alternativ.

– Ja, ungefär så. Så att det inte kommer fram så mycket överflödig information till mig, säger han till Fotbollskanalen.

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Elliot Stroud är en av sommarens mest eftertraktade allsvenska spelare. Men trots intresse från utländska klubbar vill 23-åringen inte låta framtidsfrågor störa VM-fokuset.

– Jag har mest fokus på VM. Efter VM får jag se vad som händer. Det är inget jag har fokus på eller som tar fokus från den här uppgiften, säger Stroud till Fotbollskanalen.

För att minimera distraktioner har han också gett sin agent tydliga instruktioner.

– Ja, ungefär så. Så att det inte kommer fram så mycket överflödig information till mig, säger han på frågan om agenten bara ska höra av sig om något riktigt konkret dyker upp.

Samtidigt utesluter Stroud inte en flytt och menar att det inte är säkert att han blir kvar i Mjällby.

– Vi får se. Det går inte att bestämma något på förhand i fotboll. Det är klart att jag känner mig redo att testa något nytt. Sen får vi se om det blir till sommaren, vintern eller om två år. Jag trivs jättebra i Mjällby.