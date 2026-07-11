Superdatorn: Så slutar Argentina – Schweiz

De regerande världsmästarna Argentina drabbar samman med Schweiz på Arrowhead Stadium.

Matchen, som sparkar igång 03:00 svensk tid natten mot söndag, är en klassisk kamp mellan offensiv briljans och defensiv organisation.

Superdatorn BETSiE har simulerat mötet 20 000 gånger för att förutse utgången – och resultatet är tydligt.

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Argentina går in i kvartsfinalen som favoriter, men deras väg hit har varit allt annat än enkel. De har tvingats till dramatiska vändningar i slutspelet, vilket visar på både mental styrka och en viss sårbarhet. För Schweiz är detta en historisk chans att nå en semifinal, och de kommer att förlita sig på den defensiva soliditet som burit dem framåt. Här kan du läsa mer om Argentina – Schweiz.

Skadeläget kan spela en avgörande roll. Schweiz riskerar att få klara sig utan sin offensiva nyckelspelare Johan Manzambi, vilket skulle vara ett enormt avbräck. Här kan du läsa mer om truppnyheter och förväntade startelvor.

Den stora taktiska frågan är om Schweiz försvar kan neutralisera Lionel Messi. Argentinas nummer tio har varit i fenomenal form och är skillnaden mellan ett bra och ett världsmästar-lag. Kan den schweiziska organisationen stå emot, eller kommer individuell skicklighet att fälla avgörandet? Superdatorn BETSiE:s analys ger en datadriven inblick i hur denna kamp kan sluta.