Superdatorn: Så slutar England – Argentina

England och Argentina ställs mot varandra i en semifinal på Mercedes-Benz Stadium i Atlanta.

Avspark sker klockan 21:00 svensk tid, där en plats i VM-finalen ligger i potten mellan två historiska rivaler.

Vår superdator BETSiE har simulerat matchen 20 000 gånger. Här är resultaten.

Bildmontage, Lionel Messi, Argentina, och Jude Bellingham, England. Foto: Alamy

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Det är dags för en av de mest uppsnackade matcherna i hela fotbolls-VM 2026. Hela fotbollsvärlden riktar all uppmärksamhet mot kvällens enorma gigantmötet mellan England och Argentina i semifinalen.

Båda lagen har tagit sig hit genom att övervinna tufft motstånd, men på olika sätt. England har visat prov på en imponerande lagmoral och taktisk disciplin, medan Argentina har förlitat sig på individuell skicklighet, främst från lagkaptenen Lionel Messi.

Allt om lagens förutsättningar kan du läsa i vår matchöversikt. Du får även de senaste nyheterna om skador och förväntade startelvor i vår översikt av truppstatus.

Den stora frågan är vems strategi som kommer att segra: Englands kollektiva styrka eller Argentinas spetskompetens? Nyckelspelare som Jude Bellingham och Lionel Messi förväntas spela huvudroller, och deras prestationer kan mycket väl avgöra utgången. Nu är det dags att se vad superdatorn tror.