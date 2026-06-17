På Dallas Stadium i Texas väntar en stormatch.

England möter Kroatien i VM-premiären.

Vår superdator BETSIE har simulerat matchen 20 000 gånger.

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Detta är en match mellan Englands defensiva organisation och Kroatiens turneringsrutin. Båda lagen har potential att gå långt, men bara ett kan få en drömstart. Truppläget är också en nyckelfaktor, där England är skadefritt medan Kroatien har ett frågetecken. Nu är det dags att se vad superdatorn BETSIE tror om utgången.