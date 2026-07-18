Superdatorn: Så slutar Frankrike – England

Frankrike ställs mot England i bronsmatchen av VM 2026.

Matchen spelas klockan 23:00, svensk tid, den 18 juli.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Efter två smärtsamma semifinalförluster ställs Frankrike och England mot varandra i en match där bronsmedaljen står på spel. För Frankrike handlar det om att avsluta en annars stark turnering på ett positivt sätt, medan England jagar sin första VM-medalj på 60 år.

Den taktiska kampen mellan Frankrikes snabba omställningar och Englands försök att kontrollera spelet blir avgörande, med stjärnor som Kylian Mbappé och Harry Kane i huvudrollerna. Inför detta prestigemöte har superdatorn BETSiE analyserat matchen i detalj.

20 000 simuleringar: Här är laget som vinner

Superdatorn BETSiE har genomfört 20 000 simuleringar av bronsmatchen mellan Frankrike och England för att förutse det mest troliga utfallet. Modellen tar hänsyn till en rad variabler, inklusive aktuell form, offensiv och defensiv styrka, historiska data, hemmaplansfördel, spelarkvalitet och underliggande statistiska mätvärden som förväntade mål (xG).