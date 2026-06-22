Superdatorn: Så slutar Frankrike – Irak

Frankrike möter Irak i Philadelphia i den andra gruppspelsmatchen.

Avspark 23:00 svensk tid, där favoriterna Frankrike jagar en ny seger medan Irak kämpar för sin överlevnad i turneringen.

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Förutsättningarna är glasklara inför drabbningen. Frankrike kan med en seger i praktiken säkra avancemang från gruppspelet, medan Irak är piskat att ta poäng för att inte bli avhängda. Den franska uppvisningen i andra halvlek mot Senegal, ledd av en glödhet Kylian Mbappé, skickade en varningssignal till alla konkurrenter. Samtidigt visade Iraks försvarskollaps mot Norge på de sårbarheter som Frankrike kommer att försöka utnyttja. Den stora frågan är om Iraks defensiv kan stå emot en av världens absolut bästa offensiver. Här kan du läsa mer om Frankrike – Irak. Kampen mellan Mbappé och det irakiska försvaret blir avgörande. Här kan du läsa mer om truppnyheter och förväntade startelvor.



