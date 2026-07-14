Superdatorn: Så slutar Frankrike – Spanien

En gigantisk semifinal väntar i VM 2026 när Frankrike och Spanien drabbar samman på Dallas Stadium.

Matchen sparkar igång klockan 21:00 den 14 juli 2026.

Vår superdator BETSiE har simulerat mötet 20 000 gånger – och här är resultaten.

Foto: Bildbyrån

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Det är en match med enorma insatser där en plats i VM-finalen ligger i potten. Frankrike, som siktar på sin tredje raka final, har vunnit samtliga sex matcher under ordinarie tid. Deras offensiv, ledd av en glödhet Kylian Mbappé, har varit turneringens vassaste. Spanien, å andra sidan, rider på en historisk svit av 36 matcher utan förlust och har imponerat med ett närmast ogenomträngligt försvar som bara släppt in ett enda mål.

Detta är en repris på flera dramatiska möten de senaste åren, inklusive en galen 5-4-seger för Spanien i Nations League 2025. Taktiskt blir nyckelduellen hur Frankrikes explosiva yttrar, Mbappé och Ousmane Dembélé, kan utmana Spaniens högt stående backlinje. Samtidigt kommer unga stjärnan Lamine Yamal att testa det franska försvaret. Truppläget talar för Spanien som kommer med fullt manskap, medan Frankrike har ett frågetecken kring Aurelien Tchouamenis medverkan.