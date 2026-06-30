Superdatorn: Så slutar Nederländerna – Marocko

Nederländerna eller Marocko?

I natt avgörs det vilka som går vidare till åttondelsfinal i VM.

Superdatorn BETSiE har simulerat matchen 20 000 gånger – här är resultatet.

Foto: Alamy

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I en av turneringens hetaste sextondelsfinaler möts Nederländerna och Marocko på Estadio BBVA i Guadalupe. Matchen, som startar 03:00 svensk tid natten mot tisdag, är en klassisk drabbning mellan europeisk effektivitet och afrikansk teknik. Förutsättningarna är jämna, men vår superdator BETSiE har simulerat matchen för att ge en prognos.

Mötet blir en fascinerande taktisk duell. Nederländerna har öst in mål men samtidigt visat defensiva brister. Marocko har bytt skepnad från ett kontringslag till ett bollförande kraftpaket. Nyckelspelare som Brian Brobbey och Ismail Saibari, båda med tre mål hittills, kan bli avgörande. Superdatorns analys pekar på en knapp favorit, men med små marginaler som kan fälla avgörandet.