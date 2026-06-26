Superdatorn: Så slutar Norge – Frankrike
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Grupp I ska avgöras – och Sveriges sextondelsmotståndare ska avgöras (?).
Superdatorn BETSiE har simulerat matchen mellan Norge och Frankrike 20 000 gånger.
Här är resultatet.
VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |
Gruppfinalen i Grupp I mellan Norge och Frankrike spelas på Gillette Stadium. Matchen, som startar 21:00 svensk tid, avgör vem som vinner gruppen efter att båda lagen tagit full pott. För svenska fotbollsfans blir matchen extra viktig då det med största sannolikhet blir vinnaren i Grupp I som blir Sveriges motstånd i sextondelsfinalen i nästa vecka.
Nu har superdatorn BETSiE simulerat matchen – här är resultatet.
Den här artikeln handlar om: