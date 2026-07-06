Superdatorn: Så slutar Portugal – Spanien

Det är dags för stormöte i VM 2026.

Portugal ställs mot Spanien i ett iberiskt derby i åttondelsfinalen.

Matchen startar klockan 21:00.

Lamine Yamal och Cristiano Ronaldo. Foto: Alamy

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Ett klassiskt iberiskt derby avgör vem som avancerar till kvartsfinal i VM 2026. Mötet mellan Spanien, de regerande europamästarna med en ogenomtränglig defensiv, och Portugal, med en av världens mest stjärnspäckade offensiver, är en av åttondelsfinalernas absoluta höjdpunkter.

Insatserna är skyhöga: Spaniens jakt på en ny dynasti mot Portugals gyllene generations sista chans till ära. Allt om lagens form och förutsättningar kan du läsa om i vår matchöversikt. Truppnyheter och förväntade startelvor är avgörande, där ett frågetecken för Spaniens Nico Williams kan påverka matchbilden. Den stora taktiska duellen blir Spaniens presspel mot Portugals blixtsnabba omställningar.

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