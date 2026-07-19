Superdatorn: Så slutar Spanien – Argentina

Världens blickar riktas mot MetLife Stadium för VM-finalen mellan Spanien och Argentina.

Vi har låtit vår superdator BETSiE simulera matchen 20 000 gånger.

Här är resultatet.

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Det är en final med tydliga kontraster. Spanien har imponerat med sin kollektiva styrka och en defensiv som endast släppt in ett mål. Deras seger mot Frankrike var en taktisk uppvisning.

Argentina har förlitat sig på sin kämpaglöd och Lionel Messis genialitet för att nå finalen. De har en förmåga att avgöra matcher sent, vilket gör dem farliga in i sista sekund.

Kampen om mittfältet blir avgörande, där Spaniens bollinnehav ställs mot Argentinas intensiva presspel. Nyckelspelare som Rodri och Lamine Yamal för Spanien, samt Messi och Enzo Fernández för Argentina, kommer att spela huvudroller. Truppläget är optimalt för båda lagen, vilket bäddar för en final med de bästa möjliga förutsättningarna och startelvor. Här kan du läsa mer om truppnyheter och förväntade startelvor.

20 000 simuleringar: Här är laget som vinner

BETSiE, vår avancerade superdator, har analyserat finalen genom att köra 20 000 simuleringar av matchen mellan Spanien och Argentina. Modellen tar hänsyn till en mängd variabler, inklusive aktuell form, offensiv och defensiv styrka, historiska data, hemmaplansfördel (neutral i detta fall), spelarkvalitet, trupptillgänglighet och underliggande statistiska mätvärden som xG (förväntade mål).