Superdatorn: Så slutar Tyskland – Paraguay

En av turneringens stora favoriter, Tyskland, drabbar samman med skrälljagande Paraguay i sextondelsfinalen i Philadelphia.

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Foto: Alamy

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Allt står på spel när Tyskland, en av de mest målglada nationerna i turneringen, tar sig an ett defensivt skickligt Paraguay. Tyskarna kommer från en sällsynt förlust mot Ecuador, men hade redan säkrat gruppsegern och förväntas nu växla upp.

För Paraguay, som tog sig vidare med nöd och näppe, är detta en chans att skriva historia. Den stora frågan är om Paraguays försvarsmur kan stå emot den tyska anfallskraften, anförd av stjärnor som Jamal Musiala och Florian Wirtz. Samtidigt ger Miguel Almirons återkomst Paraguay ett farligt kontringsvapen.