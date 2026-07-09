Superdatorn: Så stor chans har Norge mot England

Fyra kvartsfinaler väntar i VM.

Så här ser lagens chanser att gå vidare ut, enligt BETSiE.

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VM börjar nu gå in på sluttampen. Endast åtta lag är kvar i turneringen och under de kommande dagarna ska de bli fyra.

Frankrike ställs mot Marocko i den första kvartsfinalen. För vinnaren väntar antingen Belgien eller de regerande europamästarna Spanien i nästa runda .

På andra sidan slutspelsträdet jagar Norge sin första semifinal genom tiderna, vilket man kan nå om man besegrar England. Laget somrar sig vidare möter vinnaren mellan Schweiz och världsmästarna Argentina.

Superdatorn BETSiE har simulerat turneringen 20 000 gånger för att ta fram den mest sannolika vinnaren i varje kvartsfinal. Här är resultat: