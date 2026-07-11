Svensk-norsken tror på skräll: ”Deras 94-sommar”

Norge har stormat igenom VM och är framme vid kvartsfinal.

Gais-mittfältaren tillika halv-norsken Henry Sletsjøe tror att de kan chocka England.

– Det är inte så stor skillnad mellan de norska spelarna och de engelska spelarna, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

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Inför VM var Norge ett av lagen som framstod som en potentiell uppstickare. Något Ståle Solbakken och hans landslag har levt upp till – rejält. Efter att ha slutat tvåa i gruppen har de besegrat Elfenbenskusten och giganten Brasilien.

Norges succé har inte gått Henry Sletsjøe, 26, förbi. Den svensk norske Gais-mittfältaren är imponerad.

– Norsk fotboll har tagit steg, det får man absolut säga. Det här är väl deras 94-sommar. Det går bra nu, det känns som att det är folkfest nästan varenda helg. De har gjort det bra. De har ett bra lag som man ser är samspelta och de har jobbat under lång tid med samma tränare, säger han till FotbollDirekt.

– Det är ingen slump att de är där de är. Det är inte tur, de har ju spelat bra och då förtjänar man att ligga så långt fram.

Foto: Bildbyrån

”En tydlig röd tråd”

Förutom att Sletsjøe har norsk bakgrund, har han spelat för både Rosenborg och Kristiansund. En detalj från tiden i Eliteserien som återspeglas i det norska landslaget är det fysiska spelet, menar han

– En tydlig röd tråd är hur vältränade alla är, hur mycket alla löper och att det är hög intensitet i alla matcher. Generellt sett är det lite mer taktiskt i Sverige medan det är full fart i Norge. Det tycker jag ändå man märker i ligorna. Det är lite mer fram och tillbaka och det är mer löpningar från alla i laget.

Sletsjøe har norsk mamma och svensk pappa. Inför kvartsfinalen mot England är han tydlig med var sympatierna ligger.

– Man får ju heja på Norge mot England, det får man ju göra. Man är ändå halvnorsk. Jag skulle även säga att de har en bra chans. Det är inte så stor skillnad mellan de norska spelarna och de engelska spelarna. Jag får hoppas att Norge tar det.

Du tror att Norge kan vinna?

– Det tror jag ändå… jag tror Norge tar det, avslutar han.

Kvartsfinalen mellan Norge och England startar klockan 23:00 under lördagskvällen.